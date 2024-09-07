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Almanya Uyruklu İngird Er Müslüman Oldu

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Almanya uyruklu Ingrid Er, Sinop Türkeli İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Almanya uyruklu Ingrid Er, Sinop Türkeli İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Türkeli ilçesinde, kendi isteğiyle Müslümanlığı seçen Almanya uyruklu Ingrid Er için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz'ın kendisine, İslam esaslarını anlatmasının ardından Kelime-i Şehadet getirerek, İslam ile şereflenen Ingrid Er, "Hatice" ismini aldı.

Yapılan dua sonrasında kendilerine ihtida belgesi ile Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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