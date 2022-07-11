Almanya Kütahyalılar Derneğinden kurbanlık bağışı

Almanya Kütahyalılar Derneğinin Kütahya genelinde, Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanlık bağışında bulunduğu bildirildi.

Almanya Wuppertal kentinde ikamet eden Kütahyalıların kurduğu Kütahyalılar Derneği eğitimden, sosyal yardıma, imkanları dahilinde Kütahya bölgesine destek olmaya devam ediyor.

Kütahya bölgesinde birçok aileye gıda yardımı ve nakdi yardımda bulunan dernek, ayrıca ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine de aylık burs destekleri veriyor.

Bu çerçevede Emet ilçesinde de dernek vasıtası ile bazı bağışçıların destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık bağışında bulunuldu.

Dernek Başkanı İsmail Taşcıoğlu, bağışçıların ve üyelerinin destekleri ile bölgesel dayanışma için derneklerinin köprü vazifesi görmeye devam ettiğini, Kurban yardımları için destek veren herkese teşekkür etti.

Emet Dere Mahallesi Muhtarı Hasan Yürümez, Kütahyalılar Derneği tarafından yapılan bağışı ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdıklarını belirterek, bağış için dernek yönetimine teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel