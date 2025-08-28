Almanya Federal Savcılığı, Kuzey Akımı Sabotajında 7 Şüpheli Tespit Etti

Almanya Federal Savcılığı, Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamaların 7 kişilik sabotaj ekibi tarafından gerçekleştirildiğini ve kimliği tespit edilen şüpheliler hakkında tutuklama emri çıkarıldığını bildirdi.

Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarında 26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Almanya Federal Savcılığı'ndan elde edilen bilgilerde, saldırıları gerçekleştiren tüm sabotajların tespit edildiği kaydedildi. Alman basınında da yer alan haberde, Alman polisi tarafından 7 şüphelinin tespit edildiği ve haklarında tutuklama emri çıkarıldığı kaydedildi. Yedi şüphelinin 6'sının Ukrayna uyruklu olduğu, bir kişinin de 2024 yılının Aralık ayında Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarda öldüğü bildirildi. Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, sabotaj ekibinde bir lider, bir koordinatör, bir patlayıcı uzmanı ve 4 dalgıç bulunduğu aktarıldı. Saldırıları gerçekleştirenlerin Rostock'tan gelen yelkenli yat ile Baltık Denizi'ndeki olay yerine geldikleri üzerinde duruluyor.

Almanya'da Federal Savcılık tarafından 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada, patlamaların planlayıcılarından biri olduğundan şüphelenilen Ukrayna vatandaşı Serhii K.'nin İtalya'da yakalandığı ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı ayrı soruşturma başlatmıştı. Rusya, patlamaları ABD'nin düzenlediğini iddia ederken, Washington bu iddiayı reddetmişti. Boru hatları, uzun süredir ABD ve bazı müttefikleri tarafından eleştiri oklarının hedefindeydi. ABD ve müttefikleri, boru hatlarının Rus gazına bağımlılığı artırarak Avrupa'nın enerji güvenliği için risk oluşturduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

2023 yılında Alman medyası, sabotajda Ukrayna yanlısı bir grubun yer aldığını aktarmıştı. Ukrayna yönetimi, boru hatlarına saldırı emri verdiği yönündeki iddialarını reddetmişti. İsveç ve Danimarka'da başlatılan soruşturmalar Şubat 2024'te kapatılırken, Alman savcılar soruşturmayı sürdürüyor. - BERLİN