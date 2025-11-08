Almanya'dan Türkiye'ye Giden Jessica Gödel'in Yeni Hayatı

Almanya'da tanışarak evlenen Ersin ve Jessica Gödel çifti, yıllar süren yurtdışı hayatının ardından Türkiye'ye yerleşti. Aslen Tokatlı olan Ersin Gödel'in eşi Alman asıllı Jessica Gödel, Almanya'da İslamiyet'i seçmesinin ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye taşınarak yeni bir hayata adım attı. Dört kız çocuğu annesi olan Jessica Gödel, Alanya'da kısa sürede hem çevresiyle kurduğu sıcak ilişkiler hem de sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı.

Yaklaşık 15 yıl önce Almanya'da tanışan Ersin Gödel ve Jessica, kısa sürede birbirlerine olan sevgilerini evlilikle taçlandırdı. Ersin Gödel mslüman, eşi Jessica ise o dönem Hristiyan'dı. Ancak Ersin Gödel'in yaşam tarzı, aile yapısı ve inancı, Jessica'nın hayatında derin izler bıraktı. Bir süre sonra İslam'ı daha yakından tanımaya başlayan Jessica Gödel, kendi isteğiyle bir cuma günü camiye giderek şehadet getirip müslüman oldu. Çift ani bir kararla 3 sene önce Türkiye'ye gelmeyi ve hayatlarını, çocuklarını burada büyütmeye karar verdiler. Bu süreçte eşinin ve ailesinin desteğini her zaman hissettiğini belirten Jessica Gödel, Türkiye'ye taşınma kararını hayatındaki dönüm noktalarından biri olarak tanımladı.

Sosyal medyada Alanya ve Türkiye tanıtımı

Alanya'ya yerleştikten sonra aktif olarak sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Jessica Gödel, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kendi açtığı sosyal medya hesabında hem Türkçe hem Almanca içerikler üreten Gödel, videolarında Alanya'nın güzelliklerini, Türk insanının misafirperverliğini ve yerel yaşamı anlatıyor. Kendine has Türkçe aksanı, doğal tavırları ve samimi anlatımıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Jessica Gödel, "Amacım hem Almanlara Türkiye'nin güzelliklerini göstermek hem de Türk takipçilerime bir yabancının gözünden ülkemizi anlatmak" diyor.

Mahallenin sevgilisi oldu

Alanya'da yaşadığı mahallede herkes tarafından sevilen Gödel, çevresindeki esnafın da gönlünü fethetti. Mahalle fırıncısı, kasabı herkes ondan övgüyle bahsediyor. Sabah saatlerinde çocukları okula bıraktıktan sonra fırına gidiyor. En sevdiği ekmekleri aldıktan sonra evin yolunu tutuyor.

Almanya'da müslüman olma sürecinden bahseden Jessica Gödel, "3 yıl önce Alanya'ya geldik. Eşim Türk. Biz evlendikten 7 yıl sonra müslüman oldum. Camiye gittim ve içini gezdim. Camide sohbet ediyorlardı. Bende oturdum. Sonra düşündüm O kadar güzel bir din bende çok beğendim. Ben sosyal medyada İslam dini hakkında araştırmalar yaptım. Cuma günü ben camiye gittim görevli imam ile birlikte şehadet getirerek müslüman oldum. O an benim en mutlu olduğum andı. Müslüman olduktan sonra namaz öğrendim ve namaza başladım. İlk başörtümü cenazede taktım bütün ailem oturduk ağladık" dedi.

"1 Alman kız müslüman oldu"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolardan sonra Almanya'da yaşayan bir kızın müslüman olduğunu aktaran Gödel, "Alanya'da insanlar benden çok mutlu benimle sohbet ediyorlar. Nasıl Türkçe öğrendim nasıl müslüman oldun diye sürekli konuşmak istiyorlar. Ben sosyal medyada video paylaşıyorum. Almanlar öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşamak nasıl bunlarla ilgili videolar paylaşıyorum. Paylaştığım videolar da bir Alman kız müslüman oldu ve bu da beni çok memnun etti. Bazen ise komik videolar çekiyorum" şeklinde konuştu.

Eşinin müslümanlık süreci ile konuşan Ersin Gödel "Biz evlendiğimizde eşim müslüman değildi. Bizim dinimizde zorlama yoktur dedim. Müslümanlık sürecinde eşimi zorlamadım. Dinimizi ve kültürümüzü kendisine göstermeye çalıştım. Müslüman olma kararında bize sürpriz yaptı. Ogün cuma namazında müslüman oldu. Eşimin camide müslüman olduğundaki sesini duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir histi" dedi.

"Örf ve adetimize sahip çıkıyor"

Mahallede fırın işletmecisi olan Doğan Özmercan, "Jessica hanım her sabah gelir. Güzel bir Türkçesi var. Müslüman olmuş birisi. Kendisi doğal ekmek meraklısı. Ekmek ile ilgili her zaman soruları olur. Videolar çeker kendisi sosyal medyasında paylaşır. Aynı zamanda çok sıcak kanlı birisi. Sanki Türk gibi davranan bir hanımefendi. Dışardan gelen birisinin bizim örf ve adetlerimize sahip çıkması bizi mutlu ediyor" dedi. Mahalle kasabı Yılmaz Vural ise " Jessıca hanım iyi bir müşteri müslüman olmuş Alanya'ya yerleşmiş devamlı müşterimiz. İnsanlarla diyalogları güzel. Derdini herkese anlatabiliyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA