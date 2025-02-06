Almanya'dan Hatay'a ziyarete geldiler, dönmelerine 2 gün kala depremde hayatlarını kaybettiler

Almanya'da yaşayan Türkan Akkoç'un, Hatay'a ziyarete geldikleri sırada depremde hayatlarını kaybeden annesi, babası ve ağabeyinin 'Deprem Şehitleri' mezarlığındaki kabirlerine yaptığı ziyaret yürekli dağladı. Akkoç, "Ailem 8 Şubat 2023'de Almanya'ya dönecekti, dönmelerine 2 gün kala depremde hayatlarını kaybettiler" dedi.

Türkan Akkoç (42), annesi Saime Akkoç (66), babası Ahmet Akkoç (68) ve ağabeyi Kadir Akkoç (48) ile Almanya'da hayatlarını sürdürüyordu. Ahmet ve Saime Akkoç çifti, oğulları Kadir Akkoç ile birlikte memleketleri Hatay'a ziyarete geldi.

"2 gün sonra döneceklerdi depremde hayatlarını kaybettiler"

Ahmet ve Saime Akkoç çifti, oğulları Kadir Akkoç ile birlikte 2023 yılı 8 Şubat günü, Hatay'dan Almanya'ya dönecekti. 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 depremlerde Ahmet, Saime Akkoç çifti ve oğulları Kadir Akkoç oturdukları apartmanın yıkılması sonucu hayatlarını kaybetti. Geride ise gözü yaşlı kızları Türkan Akkoç kaldı.

"Çok eksiğiz, dağıldık"

Almanya'dan gelen Türkan Akkoç depremin ikinci yıl dönümde ailesinin kabrine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Türkan Akkoç, "Söylenecek kelime bulamıyorum. Çok eksiğiz, dağıldık yani. Hayatım değişti, alt üst oldu. Ailemle Almanya'da yaşıyorduk, dönmelerine 2 günleri kalmıştı. Annem, baba ve ağabeyim hayatını kaybetti. 8 Şubat'ta döneceklerdi" diye konuştu - HATAY