- Almanya'dan gelen ilik, Miraç Ata'yı hayata bağladı

Kök hücre bağışı 7 yaşındaki Ata'nın hayatını kurtardı

Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen:

"Herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum"

Anne Asude Bayram:

"Kök hücre ve kan bağışına lütfen önem verelim"

ADANA - Hatay'da yaşayan, T-hücreli akut lenfoblastik lösemi hastası 7 yaşındaki Miraç Ata, Almanya'dan bağışlanan ilikle hayata tutundu. Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, bütün vatandaşları bağışçı olmaya çağırdı.

Gökhan ve Asude Bayram çiftinin 7 yaşındaki çocukları Miraç Ata, geçen yıl Kasım ayında şiddetli karın ağrıları yaşadı. Bunun üzerine çift, çocuklarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrasında küçük çocuk Acıbadem Adana Hastanesi'ne sevk edildi.

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucu Miraç Ata'nın kanında yüksek miktarda lösemi hücresi tespit edildi. Bunun üzerine yoğun bakıma alınan Miraç Ata, 10 gün yoğun bakımda kaldı ve "T-hücreli akut lenfoblastik lösemi" teşhisi konuldu. Hasta da santral sinir sisteminde de lösemi tespit edildi.

Türkiye'de bulunamayan ilik Almanya'dan geldi

Teşhisin ardından kemoterapi ve radyoterapi alan Miraç Ata'ya bu süre içerisinde uygun ilik arandı. Ancak aile taramasında ve yurt içindeki taramalarda küçük çocuğa uygun ilik bulunamadı. Yurt dışı taramalarında ise Miraç Ata'ya uygun ilik Almanya'dan bulundu. Geçtiğimiz Temmuz ayında Almanya'dan getirilen ilik Miraç Ata'ya nakledildi ve küçük çocuk hayata tutundu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Bülent Antmen, Miraç Ata'nın hastalık süreci hakkında bilgiler verdi. Küçük çocuğun Almanya'dan gelen ilik ile sağlığına kavuştuğunu belirten Antmen, bütün vatandaşları bağışçı olmaya çağırarak şunları söyledi:

"Bütün dünyada donör sıkıntısı var. Çok sayıda hasta var. Miraç Ata'nın donörü Almanya'daydı. Nakil öncesi donör Almanya'da, biz ise burada hazırlandık. Miraç bu bağışla hayata tutundu. Bütün bağışçılara teşekkür ediyoruz. Ayrıca yeni bağışçıların da çıkmasını ve ilik bekleyen hastalara kök hücre bağışı yapmalarını istiyoruz."

"Kök hücre ve kan bağışına lütfen önem verelim"

Anne Asude Bayram ise çocuğunun çok zor günler geçirdiğini ancak şimdi hayata tutunduğunu söyledi. Bayram, "Donör için öncelikle babasından, benden ve kardeşinden doku örnekleri alındı. Fakat uyumlu olmadığını gördük. Sonra yakın akrabaları; kuzenleri, teyzeleri, halası tek tek gelip burda doku örnekleri verdi. Fakat aile içinde bulunamadı. Bu yüzden ülkemizin ilik bankası TÜRKÖK'ten tarandı, orada da bulunamadı. Antakya'da ve çevre ilçelerde kampanyalar düzenledik. O kampanyalarda, Ata'ya bulunmasa da iki kişiye ilik bulundu. Bize de yurt dışından 4 donör bulundu ve hocalarımızın uygun gördüğü bir tanesi bize bağışta bulundu. Çok şükür ki, 7 Temmuz'da Ata nakil oldu" diye konuştu.

"Ata büyüdüğünde kan uzmanı olacak"

Ata'nın tedavi sürecinde etkilendiğini söyleyen anne Asude Bayram, "Ata büyüdüğünde kan uzmanı olacak gibime geliyor. Çünkü burada çok fazla bilgiye sahip oldu ki, her şeyi o kadar çok inceliyor ki, kendisine yapılan tedavilerin, ilaçların hepsinin ismini biliyor. Bunlarla ilgili bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. 18-50 yaş arası sağlıklı tüm bireylerin bu bağışı yapmalarını istiyorum. Dünya genelinde çok fazla bağış bekleyen insan var. Kök hücre ve kan bağışına lütfen önem verelim. Biz bunun zorluklarını yaşadık" ifadelerini kullandı.