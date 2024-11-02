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Almanya'dan Adıyaman'a Destek: 4 Milyon TL'lik Sipariş

Almanya'dan Adıyaman'a Destek: 4 Milyon TL'lik Sipariş
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Almanya'da yaşayan Adıyamanlı Abdurrahman Erdem, depremzede esnaftan aldığı malzemelerle açacağı kafe için Adıyaman'a geldi. Yaklaşık 4 milyon TL değerinde sipariş veren Erdem, tüm malzemeleri depremden etkilenen esnaftan temin ederek destek olmayı hedefliyor.

Almanya'da yaşayan Adıyamanlı bir vatandaş, binlerce kilometrede uzaklıktan memleketine gelerek işletmesinin bütün malzemelerini depremzede esnaftan aldı.

Almanya'da hizmete açacağı kafe için mobilya, havalandırma sistemleri, elektronik malzemeler, bulaşık malzemeleri gibi A'dan Z'ye gerekli olan bütün malzemeler için Almanya'dan gelen Adıyamanlı Abdurrahman Erdem, yaklaşık 4 milyon TL değerinde sipariş verdi.

Anne, baba ve yaklaşık 40 yakınını 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da kaybeden Abdurrahman Erdem, depremzede esnafın kazanması ve Adıyaman'a bir nebze de olsa destek olabilmek için binlerce kilometre uzaklıktan geldiğini söyledi. Verdiği siparişlerin 1 hafta içerisinde tamamlandığını ve ürünleri tıra yükleyerek kara yoluyla Almanya'ya götüreceğini belirten Abdurrahman Erdem, yurt dışındaki herkesin deprem bölgesine bu tür siparişlerle, yatırımlarla destek sunmalarını istedi. Açacağı işletmeye lazım olacak olan çiviyi dahi Adıyamanlı depremzede esnaftan aldığını vurgulayan Abdurrahman Erdem, tek amacının depremzede esnafa destek olmak olduğunu vurguladı.

Her zaman Adıyaman'a ve Adıyaman halkına destek olacaklarını söyleyen Abdurrahman Erdem, "Annemi, babamı ve yaklaşık 40'ya yakın yakınımı 6 Şubat depremlerinde kaybettim. Yaşadığım Almanya'da kafe, bar türünde bir iş yeri açmaya çalışıyorum. Almanya'dan almayayım da Türkiye'de, Adıyaman'da halkımdan alayım, esnafım kazansın düşüncesiyle yaklaşık 1 hafta önce gerekli olan bütün malzemelerin yapımının siparişini verdim ve siparişlerim tamamlandı. Bugün de yüklemesini yaparak Almanya'ya götüreceğim. Tek amacım depremzede esnafıma destek olmaktı. Yaklaşık 4 milyon TL'ye yakın bir malzeme aldım. Burada mobilyacısından tutun da aynacısına kadar kazandı. Umarım daha da çok destek sunacağım" dedi.

Daha sonra konuşan Mobilya Ustası Mehmet Canlı ise, "Arkadaş Adıyamanlı ama Almanya'da yaşıyor. Orada açacağı işletmesine gerekli bütün malzemeleri Adıyaman'dan aldı. Bizleri oldukça mutlu etti. İstediği bütün malzemeleri kendisine teslim ettik. Burada herkes kazandı" şeklinde konuştu.

Adıyamanlı vatandaşlardan Osman Yılancı ise, "Adıyamanlı olarak çok gururlandım. Yurt dışında çalışan bir kişinin memleketimize gelip bunları yaptırması özellikle depremden sonra böyle bir karar alması çok hoş bir şey. Bir Adıyamanlı olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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