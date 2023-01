Almanya'daki bürokrasi nedeniyle dev şirketler ülkeden kaçıyor

Almanya'daki bürokrasinin yavaş işleyişi, ağır vergilendirmeler ve yeterli sayıda vasıflı elemanın olmaması gibi nedenlerle birçok fabrika ve araştırma kuruluşu ile bilim adamı Almanya'yı terk ediyor.

Alman medyası, dünya genelinde kalite işareti olarak kabul edilen "Made in Germany" unvanında sona gelindiğini yazdı. Alman medyasında yer alan "Made in Germany Sona mı Eriyor" başlıklı haberde "Her yıl çok sayıda şirket, fabrika veya araştırma kurumu bürolarını yurt dışına taşıyor. Son olarak dünya çapında hayranlık uyandıran BioNTech kanser araştırmalarını Mainz'den İngiltere'ye taşıyor" ifadelerine yer verildi. Taşınma nedeni ise ağır ilerleyen Alman bürokrasisi gerekçe gösterilirken Almanya'nın BioNTech gibi kuruluşların ülkeyi terk etme korkusu yaşadığı vurgulandı.

BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci, ilaç geliştirme noktasında şirketler ile yetkililer arasındaki ilişkinin İngiltere'de daha yakın olduğunu ve İngiltere'de daha hızlı olacaklarını ifade etti. Çeşitli alanlarda çağdaş imkanların önemli olduğunu ilgili yönetmelikler ve yönergelerin Almanya'da ağır işlediğini dile getiren Türeci, bu nedenle İngiltere'yi tercih ettiklerini dile getirdi.

Kimya devi de taşınıyor

Diğer yandan Almanya'yı terk etmeye hazırlanan ilaç devi ise Bayer. Avrupa'nın inovasyon dostu olmadığını gerekçe gösteren ilaç devi, Çin ve ABD'ye taşınmayı planlıyor. Kimya devi BASF, enerji maliyetleri, vergi indirimi ve devletin sağladığı teşvikler nedeniyle Çin'in güneyindeki Zhanjiang'da yeni bir tesis inşa ediyor. BAFS'ın Ludwigshafen kentindeki tesisinde 39 bin çalışan işsiz kalabilir. - BERLİN