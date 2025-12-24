Almanya'da yeni yılda 18 yaşındaki gençlere askerlik formu gönderilecek

Almanya'da yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek askerlik yasasına göre, 18 yaşına gelen tüm gençlere, Alman ordusunda görev yapmak isteyip istemediklerini, sağlık açısından problemleri bulunup bulunmadığını, boy-kilo gibi kişisel bilgilerin de sorulduğu bir askerlik formu gönderilecek. Formları doldurmayanlar ile yanlış bilgi vererek dolduranlara ise bin euroya kadar para cezası verilecek.

Almanya'da Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu personel sayısına ulaşabilmek için öncelikle gönüllülük esasına dayanan, ancak ihtiyaç duyulması halinde zorunlu askerliğe imkan veren yeni bir askerlik yasası 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre, 18 yaşına gelen tüm gençlere Alman ordusunda görev yapmak isteyip istemediklerini, sağlık açısından problemleri bulunup bulunmadığını, boy-kilo gibi kişisel bilgilerin de sorulduğu bir form gönderilecek. Muhtemel bir savaş veya savunma durumunda askere çağırılabilecek gönüllüleri belirlemek amacıyla bir veri havuzuna aktarılacak bilgileri içeren formları erkeklerin doldurması zorunlu olacak, ancak kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmayacak. Söz konusu formları dolduran ve gönüllü askerlik yapmak isteyen adaylar sağlık muayenesine davet edilecek. Askerliğe elverişli olanlar ise yükümlülüklerini yerine getirmek için Alman ordusuna katılacak.

Bin euroya kadar para cezası

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Alman basınına yapılan açıklamaya göre, söz konusu formlar ocak ayının ortasından itibaren askerlik çağında olan tüm gençlere gönderilecek. Bakanlığa göre her ay 54 bin kişiye gönderilecek formların yıl sonuna kadar 650 bin kişiye ulaştırılması bekleniyor. Bakanlık sözcüsü gönderilecek formları doldurmayanlar ile yanlış bilgi vererek dolduranların İdari Suçlar Yasası uyarınca bin euroya kadar para cezası ile cezalandırılabileceğini bildirdi.

Sağlık muayenesi de zorunlu

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsünün verdiği bilgiye göre geçerli bir mazereti olmadan sağlık muayenesine girmeyenlerin polis marifetiyle kontrolden geçmeleri de mümkün olacak. Yasaya göre, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra doğan tüm erkekler, 1 Temmuz 2027'den itibaren zorunlu olarak askerlik muayenesine girmek zorunda.

Gönüllü askerlik hizmetine katılanlara aylık brüt 2 bin 600 euro maaş verilecek

Öncelikli olarak gönüllülük esasına dayanan Almanya'daki yeni askerlik hizmeti yasası cazip teklifler içeriyor. Buna göre gönüllü askerlik hizmetine katılanlara aylık brüt 2 bin 600 euro maaş verilecek. 12 aydan daha fazla askerlik hizmetinde bulunanlara ise her türlü araç ehliyeti alabilmeleri için 3 bin 500 ile 5 bin euro arasında maddi destek verilecek. Gönüllü askerlik hizmeti sırasında kişiler yasal sağlık sigortası kapsamında olacak ve her türlü tedavileri yapılabilecek. Gönüllü askerler trenle yolculuk yaptıklarında ücret ödemeyecek. Gönüllü askerlik hizmeti en az 6 ay sürecek. Ancak adaylar süreyi 23 ayı geçmemek üzere kendileri belirleyebilecek. Orduda kalmaya devam etmek isteyenler için ise gönüllü askerlik hizmeti bu sürenin sonunda normal askerlik hizmetine ve Alman ordusunun daimi personeli statüsüne dönüşecek.

Gönüllü sayısı yetmezse zorunlu askerlik

Yeni askerlik modeline göre gönüllü olarak başvuranların sayısı hedeflenen asker sayısına ulaşmazsa bu kez Alman Federal Meclisinin kararıyla zorunlu askerlik kararı alınabilecek. Bu durum tasarı metninde, "Alman Federal Meclisi, özellikle savunma politikasındaki durumun değişmesi veya silahlı kuvvetlerin personel ihtiyacı gerektirdiğinde zorunlu askerliğinin uygulamaya konulmasına kanunla karar verir" ifadesiyle yer aldı.

Alman Anayasasında mevcut askerlik hizmeti maddesi, Alman Meclisine savunma veya savaş durumunda 18 ile 45 yaş arasındakileri askerlik hizmetine çağırma yetkisi veriyor. İlgili maddeye göre Alman Meclisi gerektiğinde 60 yaşına kadar askerlik hizmeti yapılması yönünde de karar alabilir.

"İhtiyaç duyduğumuz rakamlara ulaşmayı başaramazsak zorunlu bir hizmet süresini konuşmaktan kaçınmayacağız"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz geçen hafta Alman Meclisinde yaptığı konuşmada, Rusya kaynaklı tehditlere atıf yaparak, "Eğer Alman ordusunun büyüme kapasitesi için ihtiyaç duyduğumuz rakamlara, üzerinde anlaştığımız şekilde hızla ulaşmayı başaramazsak o zaman orduda zorunlu bir hizmet süresini konuşmaktan kaçınmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'nın ilk hedefi en az 260 bin asker

Almanya'da 6 Mayıs 2025 tarihinde göreve başlayan Friedrich Merz başbakanlığındaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti Alman ordusunu Avrupa'nın en güçlü ordusuna dönüştürmek için bir dizi kararlar almıştı. Alman ordusunun modernizasyonu, ülke savunmasının güçlendirilmesi için savaş uçakları alımı dahil olmak üzere bir dizi eylem planı içeren kararlar arasında ordunun asker sayısını artırmak da var. Rusya-Ukrayna savaşı, Baltık Denizi'nde Rus hibrit saldırıları ve NATO'nun yeni savunma konsepti hedefleri için Almanya ilk aşamada 183 bin olan ordusundaki asker sayısını önce 230 bine sonra da 260 bine çıkarmak istiyor. NATO hedefleri kapsamında ulaşması gereken asker sayısı ise 460 bin. Almanya zorunlu askerliğin askıya alındığı 2011 yılından bu yana ordusunda görev yapacak asker bulmakta zorlanıyordu. Almanya Savunma Bakanlığının tahminine göre ise gönüllü askerlik başvuruları 2026 yılında en az 20 bin, 2027 yılında 23 bin, 2028 yılında 28 bin civarında gerçekleşecek. - BERLİN