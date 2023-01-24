Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da yaşayan hayırsever vatandaştan örnek davranış

Yerel Haberler

Almanya'da yaşayan hayırsever vatandaştan örnek davranış

Almanya'da yaşayan emekli hayırsever Malik Bahar, yaklaşık 3 yıldır Hakkari'deki ihtiyaç sahibi aileleri sevindiriyor.

Almanya'da yaşayan emekli hayırsever Malik Bahar, yaklaşık 3 yıldır Hakkari'deki ihtiyaç sahibi aileleri sevindiriyor.

Almanya'da yaşayan emekli Malik Bahar, 2018 yılında gezmek için geldiği Hakkari'nin tabiat güzelliğine ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldı. Üç yıldır Hakkari'deki ihtiyaç sahiplerine yardim gönderen Malik Bahar, ihtiyaç sahibi ailelere bir aylık gıda, kışlık giyecek, öğrencilere ise tablet, kışlık bot ve ayakkabı yardımında bulundu.

Hakkari'de bir gün boyunca askıda ekmek kampanyası da başlatan hayırsever Malik Bahar, bu yıl da ihtiyaç sahibi 50 haneye bir ay boyunca günlük 4 ekmek ihtiyaçlarını da karşıladı.

Memleketi olarak gördüğü Hakkari'ye yardımlarının devam edeceğini belirten Malik Bahar, "Emekliyim. Bu yardım kampanyalarımda desteğini eksik etmeyen Soner Gültekin, Ersan Babaak, Zeki Ercan ve diğer kardeşlerime kalpten teşekkürler ediyorum. İnşallah gelecek yıl Ramazan ayında 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştıracağım. Ben artık kendimi bir Hakkarili gibi hissediyorum. Orada da benim çok kardeşim ve ailem var. Bu yıl nasip olursa Hakkari'ye geleceğim ve Hakkari'nin daha iyi tanıtılması için çalışmalar yapacağım ve yetkililerle görüşeceğim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Almanya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title