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Havaalanlarında kriz devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel krizi devam ederken, Almanya'daki Köln-Bonn Havaalanı'nda yolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel krizi devam ederken, Almanya'daki Köln-Bonn Havaalanı'nda yolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Avrupa'da korona virüs salgınında havalimanlarında görevli personelin işten çıkarılmasının ardından başlayan personel krizi devam ediyor. İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın yanı sıra Almanya'daki havalimanlarında da kriz yaşanıyor. Almanya'nın özellikle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan havalimanlarındaki personel eksikliği devam ederken, çok sayıda bölgeye uçuş azaltıldı. Köln-Bonn Havaalanı'nda saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, yaşanan personel eksikliğinin biran önce giderilmesini istiyor. Yetkililer ise, yolculara her zaman olduğundan daha erken saatlerde havaalanında olmaları uyarısı yapıyor.

(Sinan Karamurat - İHA)

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