Almanya'da grev nedeniyle 300'den fazla uçuş iptal edildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kamu çalışanlarının başlattığı 24 saatlik grev nedeniyle Düsseldorf ve Köln Bonn havalimanlarında 300'den fazla uçuş iptal edildi.

Almanya'da grev dalgası sürüyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Verdi sendikası tarafından yapılan 24 saatlik grev nedeniyle 300'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi. Düsseldorf Havalimanı yetkilileri grev nedeniyle planlanan 330 uçuştan 205'inin iptal edildiğini, 29'unun diğer havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu. Köln Bonn Havalimanı yetkilileri ise 136 yolcu uçuşunun 131'inin dün gece itibariyle iptal edildiğini söyledi.

Verdi Sendikası tarafından yapılan açıklamada, grevlerle birlikte gün içinde birkaç protesto gösterisin de yapılmasının planlandığı bildirildi.

İşçi sendikası Verdi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle kamu sektörü çalışanları, havalimanı yer hizmetleri çalışanları ve güvenlik görevlileri için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, şuana kadar iki taraf arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi. - BERLİN