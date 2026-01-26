Haberler

Alman Bakan Wadephul'un Letonya ve İsveç seyahatlerine buzlanma engeli

Güncelleme:
Almanya, soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkisiyle toplu ulaşımda ciddi aksamalar yaşarken, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un resmi ziyareti de bu durumdan olumsuz etkilendi. Uçak yerine trenle Leipzig'e gitmek zorunda kalan Wadephul'un seyahati bir saatlik gecikmeye uğradı.

Almanya'da etkili olan soğuk hava şartları nedeniyle şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşımında aksamalar yaşanırken, bugün Letonya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak olan Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de aşırı buzlanma yüzünden uçağı kalkış yapamaması sonucu Leipzig şehrine trenle gitmek zorunda kaldı.

Almanya yeni haftaya soğuk hava şartlarının etkisinde başladı. Dün geceden itibaren Alp Dağları üzerinden Almanya'nın kuzeyine doğru ilerleyen alçak basınç sistemi ülkede yoğun kar yağışına ve buzlanmalara yol açtı. Almanya'nın orta ve kuzey eyaletlerinde etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Hamburg kentinde tramvay seferleri gecikmeli yapılabilirken Hamburg-Berlin, Hamburg-Stuttgart, Hamburg-Frankfurt arasındaki uzun mesafe trenlerinde aksamalar yaşandı. Baden-Württemberg eyaletinin Heilbronn şehrinde ise çoğunluğu kamyon olmak üzere yaklaşık 20 araç, dün geceden bu yana Weinsberg kasabası yol kavşağında mahsur kaldı. Bölgede kar kalınlığının 31 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Ayrıca eyalet sınırları içindeki Reutlingen kentinde ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 100'den fazla trafik kazası meydana geldi

Almanya'nın güneyinde Bavyera eyaletindeki bir çok kentte ise okullarda eğitime ara verildi.

Brandenburg'da 56 kazada 7 kişi yaralandı

Başkent Berlin'de de tren seferlerinde aksamalar ve iptaller yaşanırken, otobüs seferlerinin tamamında gecikmeler olduğu bildirildi. Berlin eyaletinin komşusu Brandenburg eyaletinde ise buzlu yollar nedeniyle 56 kaza meydana geldi, 7 kişi yaralandı. Eyaletin Uckermark bölgesinin tamamında otobüs seferleri askıya alındı. Diğer bölgelerde de iptaller ve gecikmeler yaşanıyor. Yetkililerin Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre 40 tramvay varış istasyonlarına ulaşamadığı için güzergah üzerinde mahsur kaldı. Vatmanların ise tramvaylarından ayrılmadıkları ve güzergahtaki rayların kardan ve buzdan temizlenmesi bekledikleri açıklandı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise sabah toplu ulaşım hizmeti verilmedi. Otobüsler bulundukları garajlardan çıkamazken sürücüleri de işyerlerine ulaşamadı. Bazı bölgelerde otobüs seferleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

Wadephul'un yurtdışı seyahati kabusa döndü

Başkent Berlin'de dondurucu soğuklar ve buzlanma Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un bugün gerçekleştireceği Letonya ve İsveç seyahatlerini de etkiledi. Dışişleri Bakanı Wadephul ve beraberindekileri Letonya'nın başkenti Riga'ya götürecek olan hükümet uçağı, buzlanma nedeniyle havalanamadı. Bunun üzerine Wadephul ve heyetinin Berlin'e en yakın konumda olan Leipzig kentinden askeri uçakla Letonya'ya gitmesine karar verildi. Wadephul ve ekibi bunun üzerine trenle Leipzig kentine gitmeyi kararlaştırdı. Ancak soğuk ve buzlanma Berlin-Leipzig seferini yapacak olan trenin bir saat gecikmesine neden oldu. Wadephul ve heyetinin Leipzig'den Riga ve İsveç'in başkenti Stockholm'e Alman Hava Kuvvetlerine ait bir Airbus uçağı ile seyahat edecekleri bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
