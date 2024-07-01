Alman Vatandaşı Ordu'da Müslüman Oldu

Alman vatandaşı Angelo Priamo Setti isimli erkek şahıs, Ordu'da Müslüman oldu.

Almanya'da yaşayan ve Türk arkadaşlarıyla birlikte Ordu'nun Altınordu ilçesine turist olarak gelen Angelo Priamo Setti, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. Ordu İl Müftülüğü ile iletişime geçilmesinin ardından Alman şahıs için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek'ten İslam dini hakkında bilgi alan Priamo, daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu, sonrasında Arman ismini aldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Allah'ım yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin inşallah" dedi.

Merasim sonunda İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Arman'a 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti. - ORDU