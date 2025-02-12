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Alman Tabea Asena Wohlrab, Kuşadası'nda Müslüman oldu

Alman Tabea Asena Wohlrab, Kuşadası'nda Müslüman oldu
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Almanya vatandaşı Tabea Asena Wohlrab, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlık kabul etti. Törende Müftü Vekili Hasan Gökmen, ilgili bilgiler vererek Wohlrab'a Kur'an-ı Kerim ve dini eserlerden oluşan bir kitap seti hediye etti.

Almanya vatandaşı Tabea Asena Wohlrab, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Kuşadası İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşen ihtida merasiminde, Müftü Vekili ve Şube Müdürü Hasan Gökmen tarafından Wohlrab'a İslam dini, Allah'ın sıfatları, ibadet ve muamelat konularında bilgiler verildi. Ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Wohlrab'a, Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanca eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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