Alman Mühendis Jonna Beland, İklim Değişikliği İçin Dünya Turunda

Alman Mühendis Jonna Beland, İklim Değişikliği İçin Dünya Turunda
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Alman yenilenebilir enerji mühendisi Jonna Beland, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bisikletle çıktığı dünya turunda 33 bin kilometre pedal çevirerek Elazığ'a ulaştı. Beland, 20'den fazla ülkeyi ziyaret ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarını yerinde inceledi.

Alman yenilenebilir enerji mühendisi 36 yaşındaki Jonna Beland, yaklaşık 2 yıl önce iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bisikleti ile dünya turuna çıkmaya karar verdi. Şimdiye kadar 20'den fazla ülke gezen ve 33 bin kilometre pedal çeviren Belan'ın son durağı Elazığ oldu.

Alman yenilenebilir enerji mühendisi Jonna Beland, 2 yıl önce iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bisikletine binerek dünya turu yapmaya karar verdi. 2 yıl içerisinde İsveç, Finlandiya Norveç, Hollanda, Avusturya, Fransa, Portekiz, İtalya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke gezen Beland'ın son durağı ise Elazığ'ın Keban ilçesi oldu. 2 yılda 33 bin kilometre pedal çevirip Elazığ'a gelen Beland, burada vatandaşlarla güzel vakit geçirmeye başladı. Bir aydır Keban ilçesinde olan Beland, burada Nurettin Dehmen'in aracılığıyla vatandaşlarla iletişim kuruyor. Elazığ'ı çok seven Beland, bir süre sonra tekrar yola çıkıp Gürcistan'a doğru pedal çevirecek.

Çıktığı gezi ile ilgili bilgi veren Beland, "Yenilenebilir enerji mühendisiyim. 20'den fazla ülke gezdim. 1 ay önce Türkiye'ye geldim. Çeşitli güneş ve rüzgar enerjilerini gördüm, su enerjilerini gördüm, bunlar önemliydi. Keban'da ailenin yanında kalmaktan dolayı çok mutluyum. Bundan sonra Bingöl ve Muş ardından da Gürcistan'a geçeceğim. Ermenistan'dan sonra tekrar dönüş yapacağım, Avrupa'ya döneceğim. Bu yılın sonunda Almanya'da olacağımı tahmin ediyorum. Yardım malzemeleri, çadır, mataram her şeyim bisikletimin üzerinde ve dünyayı geziyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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