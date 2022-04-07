Alman meclisi, 60 yaşı üzeri aşı zorunluluğu tasarısını kabul etmedi

Almanya'da uzun zamandır tartışmalara neden olan aşı zorunluluğuna ilişkin yasa tasarısı, bugün Almanya Federal Mecliste yapılan oylamayla ret edildi.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) meclise getirdiği 60 yaş üzerindekilere korona virüs aşısı olma zorunluluğu öngören yasa tasarısı Almanya Federal Meclisi'nde görüşüldü. Yasa tasarısı, yapılan oylamada 296 evet oyuna karşı, 378 hayır oyu ile reddedildi. Oylamada 9 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Alman hükümeti, geçtiğimiz hafta 18 yaşından büyük herkes için aşı zorunluluğu öngören düzenlemeyi geri çekmişti. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel