Alman heyet Türkiye'nin ilk maden müzesini gezdi - Haberler

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Alman heyet Türkiye'nin ilk maden müzesini gezdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Alman heyet Türkiye'nin ilk maden müzesini gezdi

Almanya'dan Zonguldak'a bir dizi ziyaret için gelen heyet Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesini ziyaret etti.

Almanya'dan Zonguldak'a bir dizi ziyaret için gelen heyet Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesini ziyaret etti.

Almanya'nın Castrop Rauxel Belediyesi heyeti ile Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen ve heyeti Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesine ziyaret gerçekleştirdi.

Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan müzede kömür üretimi ve endüstri mirası hakkında maden mühendisi Ekrem Murat Zaman'dan bilgi alan heyet; kömür deneyim ocağını gezdi.

Ziyarete ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan maden mühendisi Ekrem Murat Zaman, "İki gündür buradalar. Çaycuma, Filyos gezdiler. Çok yerde bulundular ama bugün Zonguldak'talar. Sanat Okulu'nun orta kısmındaki elektrik atölyesinde açılacak olan sergi alanı var. Önce orayı gezdik. Alman yapılarını kendilerine gösterdik. Essen Belediye Başkanı ve yanındaki bir heyet. Sonra müzeye geldik. Maden Müzesi'ni ve bu bölgede Üzülmez vadisinde bir turizm destinasyonu oluşturmak istediğimizi anlattık" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Almanya Türkiye Maden Yerel Haberler

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