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Alkollü Sürücü Polise 'Beni Döv' Dedi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde alkollü olduğu belirtilen bir sürücü, polise 'Beni döv' diyerek ilginç bir talepte bulundu. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Alkollü sürücü, polise 'Beni döv' diye yalvardı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, çevirme noktasındaki polise 'Beni döv' diye yalvardı. Polisler alkollü sürücüyü sakinleştirirken zor anlar yaşadı.

Olay dün gece saatlerinde Çeşme'de meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, polis kontrol noktasında durduruldu. Araçtan inen sürücü bu esnada bir trafik polisinin üzerine yürüdü. Alkollü sürücü polise, "Beni döv. Herkesin içinde beni döv" derken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polislerin sakin tavırlarla alkollü sürücüyü yatıştırmaya çalıştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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