Alkolle Araç Süren AK Parti Teşkilat Başkanı Tehdidi, Gerçekler Ortaya Çıktı

Aydın'da 2.10 promil alkolle araç sürerken yakalanan bir kişi AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu söyleyerek polisi tehdit etti. Konuya ilişkin paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şahsın AK Parti üyesi bile olmadığını açıkladı.

Aydın'da kardeşine ait engelli aracıyla 2.10 promil alkollü halde polise yakalanan Hakan U. ve eşi Berna U. ekiplere zor anlar yaşattı. AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu defalarca dile getiren Berna U., görevli polisleri milletvekilini ve il başkanını aramakla tehdit etti. Daha sonra Hakan U. ise Cumhurbaşkanı'na ve polislere hakaretler yağdırdı.

Berna U. yaptığı telefon görüşmesinde Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile konuştuğunu iddia ederek polis memurlarının ismini Milletvekili Mustafa Savaş'a vermekle tehdit etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir" ifadelerini kullandı. - ANKARA