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Aliye Göger için Mevlid-i Şerif okutuldu

Aliye Göger için Mevlid-i Şerif okutuldu
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Erzurum'da vefat eden 101 yaşındaki Aliye Göger için Mevlid-i Şerif okutuldu. Göger, hacca gitme dileğiyle umre ziyareti yapmıştı. Vali Mustafa Çiftçi ve sevenleri, onun anısını yaşatmak için bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden ve sosyal medyada Erzurum ağzıyla yaptığı konuşmalarıyla herkesin gönlünde taht kuran Aliye Göger için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Daha önce Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin evinde ziyaret ettiği ve tek dileğinin hacca gidebilmek olduğunu söyleyen 101 yaşındaki Aliye Göger, geçtiğimiz ay Vali Mustafa Çiftçi'nin girişimleri ve hayırsever iş insanının desteğiyle bakıcılığını gönüllü olarak yapan komşusuyla birlikte umre ziyaretinde bulunmuştu. Haftas onu vefat eden Aliye Ninenin (Göger) cenazesi Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilmişti. Aliye Nineyi mezarına indiren Vali Mustafa Çitçi mezar başında Kuran-ı Kerim okumuştu.

Vali Mustafa Çiftçi ve sevenleri ahde vefa göstererek Aliye Nine için Mevlid-i Şerif okutttu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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