Alışveriş merkezinden çocuklara ücretsiz tiyatro gösterisi

Sivas'ın ilk ve tek alışveriş merkezi İva Park AVM, yaz tatili coşkusunu ücretsiz çocuk tiyatroları ile sonlandırıyor

SİVAS - Sivas'ın ilk ve tek alışveriş merkezi İva Park AVM, yaz tatili coşkusunu ücretsiz çocuk tiyatroları ile sonlandırıyor.

Sivas İva Park Alışveriş Merkezi ücretsiz çocuk tiyatroları ile alışveriş yapmak için gelen ailelere keyif dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 20 Ağustos itibariyle okulların açılış haftası sonuna kadar her cumartesi ve pazar günleri 14: 00 - 16: 00 - 18: 00 seansları ile çocuklara tiyatro keyfi sunacak olan İva Park AVM, 5 - 11 Eylül tarihleri arasında da tiyatro etkinliklerini Ege ile Gaga Sahne Gösterisi ile sonlandıracak.

"Çocukların gelişimini güçlendiriyor"

Çocuklarını ücretsiz tiyatro gösterisine getiren Habil Bektaş, tiyatro etkinliğinin çocukların gelişimlerini, dil becerilerini ve sosyal ilişkilerini güçlendirdiğini söyleyerek, "Tiyatro, masal, hikaye ve bu tarz etkinlikler çocukların hoşuna gidiyor. Bir eğitimci olarak şunu söylemek istiyorum tiyatro etkinliği çocukların gelişimlerini, dil becerilerini ve sosyal ilişkilerini güçlendiriyor. Özellikle salgın döneminde evde kaldıkları için bu gibi etkinliklerin özellikle eksikliğini yaşadık. Bu tarz etkinliklere çocuklarımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Bunlardan geri koyduğumuz sürece evlerde televizyon ve telefon başında sosyal etkinliklerden uzak kalıyorlar. Bundan kaynaklı çocuklarımızda iletişim bozukluğu doğuyor. İki çocuğumla beraber geldim. Tiyatroyu çok severler, etkinliği duyduğum zaman hemen getirmek istedim şu an içerde mutlular" şeklinde konuştu.

Öte yandan çocuklarıyla beraber tiyatro etkinliğine katılan aileler memnun olduklarını söyleyerek bu tür etkinliklerin devamının yapılmasını istediler.