Aliağa MHP'den 'dünden bugüne Azebaycan' konferansı

Milliyetçi Hareket Partisi Aliağa İlçe Başkanlığı 'Dünden bugüne Azerbaycan' konulu konferans düzenledi. Düzenlenen konferansa Azerbaycan Asker Ailesi Cemiyeti Türkiye temsilcisi Mehmet Ay, Asker Ailesi Cemiyeti Vatanparvarliğin Tebliği İctimai Birliğinin başkanı Roza Alikızı, Asker Ailesi Cemiyeti Türkiye temsilcisi Asiye Avçu, Atatürk Üniversitesi öğrencisi Güneş Abbaslı konuşmacı olarak katıldı.

Aliağa Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen konferans, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Hocalı'da ve Gazze'de şehit olanlar için yapılan dualar ve okunan şiirlerin ardından konuşmalara geçildi.

"Hocalı'nın hesabı sorulmalı"

Konferansta açılış konuşması yapan Milliyetçi Hareket Partisi Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, 30 yıldır Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabası'nın Türklüğün vicdanında bir sızı, milli yüreklerde bir sancı olduğunu belirterek şöyle konuştu; "Sözde Ermeni soykırımıyla avunan, bunu Türkiye'ye karşı siyasi ve diplomatik tehdit aracına dönüştüren ülkelerin, adalete biraz olsun saygıları varsa, insan haklarına az da olsa bağlılıkları bulunuyorsa Hocalı'da akan kanın hesabını insanlık kasaplarından sormaları tarihi bir mecburiyettir. Şimdi ise Karabağ Azerbaycan Ordumuzun ve Türkiye'miz sayesinde azatlığına kavuşmuş o ihtişamlı günlerine geri dönmeye başlamıştır. Hocalı Türk'tür, Dağlık Karabağ Türk'tür, Azerbaycan Türk'tür" dedi.

"Masumların şehit edilmesini kınıyorum"

İsrail ordusunun Filistin de masum sivilleri barbarca ve savaş suçları işleyerek katlettiğini ifade eden Aydemir, "Söz konusu Türk ve İslam olduğunda tüm dünya 3 maymunu oynarken masum bebeklerin ve sivillerin şehit edilmesini en üst perdeden şiddetle kınıyorum. Filistin Türk'ün adaletini, Filistin Türk'ün şefkatini, Filistin Türk'ün toprağı olduğu günlerdeki özgürlüğünü arzuluyor. Bu vesile ile zalimlerin fosfor bombaları ile şehit edilen Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, barışın ve huzurun bir an önce temin edilmesi için vicdan sahibi herkesi masumlar için tek safta durmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz onlarla dost olamayız"

Ermenilerin Türklere duyduğu nefretten dolayı ilişkilerin normalleşmesinin olamayacağını belirten Azerbaycan Asker Ailesi Cemiyeti Türkiye temsilcisi Mehmet Ay, "Osmanlı arşivleri açık, on binlerce Türk'ü katleden Ermeniler bize soykırımcı diyorlar. Fakat bir bakarsanız Hocalı'da katliam yapan grupları en üst seviyede onurlandırıyorlar. Onları devletin en başına getiriyorlar ve Cumhurbaşkanı yapıyorlar. Bize düşmanlıkları çocukluklarından. Ermenistan'da yaşayan herkes Türk düşmanı olarak büyümüş ve yaşamaya devam ediyor. Biz onlarla dost olamayız" ifadelerine yer verdi.

Asker Ailesi Cemiyeti Türkiye temsilcisi Asiye Avçu konuşmasında, hiçbir ayrım gözetmeden Ermeniler'in insanları katlettiğini, geçmişin acı dolu anılara tanıklı ettiğini belirtti.

Roza Alikızı, "Ermeniler ata, dede düşmanıdır. Ermeniler Hocalı'da bizim halkımıza acılar yaşatmışlardır" diyerek yaşananları anlattı.

Konferansa katılanlara konuşmaların ardından plaket takdim edildi.

Konferansa, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, Yeniden Refah Partisi Aliağa İlçe Başkanı Hüseyin Eryılmaz, Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanı Çağatay Ulu ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR