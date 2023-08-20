Aliağa'daki antika pazarı vatandaşları geçmişe götürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde her hafta perşembe günü kapalı pazaryerine kurulan 2. El Eşya ve Antika Pazarı'nda, geçmiş dönemlerde kullanılan eşyalar meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Aliağa Belediyesi ile İzmir Pazarcılar Derneği iş birliğinde kurulan '2.El Eşya ve Antika Pazarı', çocukluğuna dönmek isteyen, uzun yıllar önce üretilmiş ve kullanılmış ürünlerle nostalji yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Geçmişe ait ürünler satışa sunuluyor

Antika Pazarında, geçmiş dönemlerde kullanılan elektronik cihazlar, kitaplar, pikaplar, kasetler, paralar, eski gemilerden çıkarılan aksesuarlar, bakır eşyalar, Osmanlı dönemine ait ürünler, seramik ve porselen gibi birçok ürün satışa sunuluyor. Antika tutkunlarının ilgi gösterdiği pazardaki ürünler, ziyaretçilere geçmişin ruhunu yansıtıyor. Antika eşyaları görmek ve satın almak için gelen vatandaşlar nostaljik şarkılar eşliğinde hatıralara yolculuk yapıyor.

"Antika pazarlarından kültürel anlamda besleniyorum"

Pazar yerini gezen ikinci el eşya ve antika meraklısı Seçil Adalet Işık, müzelerde ve kitaplarda bulamadığını antika pazaryerlerinde bulduğunu söyledi. Işık, "Ben kolleksiyonerim aynı zamanda da el sanatları sanatçısıyım. İkinci el ve antika pazarlarının meraklısıyım. Bu ürünlerin, kentlerin hafızası olduğunu düşünüyorum. Buradan kültürel anlamda besleniyorum diyebilirim. Sanatımı geliştiriyorum. Bu sayede geleneksel kültürü daha iyi inceliyorum. Müzelerde, kitaplarda bulmadığım kültürleri burada bulup canlandırıyorum. Yeniden yaşıyorum" dedi.

Aliağa 2. El Eşya ve Antik Pazarı'na ilk defa geldiğini belirten antika eşya tutkunu Deniz Er ise şunları söyledi: "Pazar küçük olsa da burada geçmişe ait çok güzel ve değerli ürünler var. Antika eşyaları sevdiğim için tüm antika pazarlarına gitmeye çalışıyorum. Bunun için yurt dışına da gittim. Gezdim, gördüm. Aliağa Antika Pazarı'nı çok beğendim. Birazcık daha büyük olsa daha güzel olabilirdi." - İZMİR