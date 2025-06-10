Aliağa'da Ziraat Arazilerinde Yangın Çıktı

Aliağa'da Ziraat Arazilerinde Yangın Çıktı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aliağa'da ziraat arazilerinde yangın

İZMİR - Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aliağa ilçesi Yüksekköy ve Kapıkaya mahalleleri arasında bu sabah ziraat arazilerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Tutuşan otların söndürülmesi ve alevlerin kontrol altına alınabilmesi için bölgeye gönderilen 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal, 2 dozer ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI ERGÜN - Yerel
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