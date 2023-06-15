Aliağa'da kurbanlık kesim fiyatları açıklandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kurban kesim fiyatlarını açıkladı.

Kurban kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odasının girişimiyle, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini söyleyen Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, fiyatlarda geçen seneye göre değişim olduğunu belirtti.

Başkan Berk, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin bin 500 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 400 liradan yapılacağını bildirdi. Bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kurbanlık kesiminin bin 250 TL, küçükbaş kurbanlık kesiminin 300 TL olacağını belirten Başkan Berk, vatandaşlar belediyenin kesimhanesinde işlem yapmak istiyorsa büyükbaş hayvanlar için 250 TL, küçükbaş hayvanlar için 100 TL hayvan kesim yeri tesis ücreti bedeli ödeyeceklerini söyledi. Berk, "Kurban Bayramı yaklaşırken hazırlıklarda başladı. Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli. Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak kıyma çekiminin, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor. Bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etmeli" dedi. - İZMİR