Aliağa'da Dünya Bisiklet Günü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağa'da Dünya Bisiklet Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aliağa'da Dünya Bisiklet Günü kutlandı

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla Aliağa'da farkındalık etkinliği düzenledi.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla Aliağa'da farkındalık etkinliği düzenledi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinliğine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ile birlikte eşi Zeynep Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun ve daire amirleri katıldı.

Bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla Aliağa protokolü bisiklete binerken daha sonra Aliağa Fatih Ortaokulunda düzenlenen törene geçildi. Kaymakam Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Balıkçıoğlu ile birlikte "Sağlık için pedal çeviriyoruz" etkinliği için öğrencilere bisiklet hediye etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aliağa İzmir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title