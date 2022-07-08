Aliağa'da cadde, sokak ve ibadethaneler bayrama hazır

İzmir'de Aliağa Belediyesi, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de cadde, sokak ve ibadethanelerde temizlik çalışması yaptı.

Aliağa Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda geçirebilmeleri amacıyla kentin dört bir yanında yaptığı temizlik çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde özel sulama aracıyla yaptığı temizlik çalışmasıyla; cadde, sokak ve meydanlar dezenfekte edildi. Çevre mahallelerdeki temizlik çalışmalarını tamamladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, "Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda temiz bir Aliağa ve çevre için temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Merkez mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarımızı yıkayarak bayrama hazır hale getiriyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm Temizlik İşleri personeline teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Camiler bayram sabahına hazır

Aliağa Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise tüm mahalle camilerinde yaptığı temizlik çalışmasıyla camileri bayrama hazır hale getirdi. İbadethane temizlik ekibi, mobil halı yıkama makinesi ile cami halılarını hijyenik bir hale getirirken, diğer taraftan dip köşe temizlik yaptı.

Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla tüm camilerde temizlik çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Harun Selim Tosun, "Bayramda vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı camilerimizde halılar, pencereler, ayakkabılıklar ve avlu kısmı titizlikle temizlendi. Camilerimizi bayram sabahına hazır hale getirdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel