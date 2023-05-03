Aliağa'da balıkçıları bilgilendirme toplantısı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aliağa'da bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıda; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve mevzuatı ile ilgili deniz ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılık ve değişen mevzuat ile yasalar, BAGIS (Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi) kullanımı, Ege Denizi'nde bulunan ada, adacık ve kayalıklar hakkında balıkçılara bilgilendirmelerde bulunuldu. 2023 yılı genel av yasağı dönemince özel tüketim vergisi ile yakıt alımına ilişkin esaslar da anlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde yaptığı denetimlerde kontrol edilen hususlar, teknelerde bulundurulması gereken belgeler ve malzemeler, su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklar ile av yasaklarına uymadıkları takdirde uygulanacak yasal işlemler balıkçılara anlatılarak bu hususta uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, toplantının sonunda denizde meydana gelen çevre kirliliği ile göçmen kaçakçılığı yapan kişilere karşı da dikkatli olunması ve şüpheli görülen bir durum olduğunda ALO 112 ihbar hattını arayarak irtibata geçilmesi istendi.

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneğinin ev sahipliğinde balıkçılar ile gerçekleştirilen toplantıya Sahil Güvenlik TCSG 61 Komutanı SG Yzb. Çağrı Gültekin, Aliağa Bölge Liman Başkanı Aziz Sayır, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünde görevli Mühendis Haşim Ceyhan, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER) ile Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri katıldı. - İZMİR