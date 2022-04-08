Aliağa'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bağımlılıkla mücadele kararları doğrultusunda 'Ben Olsaydım' temalı bir çalıştay düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan bağımlılıkla mücadele çalıştayı, Aliağa Kaymakamlığı bünyesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalıştayda, ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla; uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alındı. Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonundaki toplantıda katılımcılarda, her türlü bağımlılık çeşidiyle mücadele edebilmek amacıyla sorun ve çözüm önerilerinde bulundu. Yine konunun uzmanları da toplantıya sunumlarıyla katkı sağladı.

"Ülkemizde bağımlılıklarla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor"

Çalıştayın amacının ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini bulmak olduğunu belirten Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, "Uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıklarıyla kumar ve teknoloji bağımlılıkları gibi davranışsal bağımlılıklar dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlığı ve sosyal hayatı büyük ölçüde tehdit eder duruma gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde bağımlılıklarla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bağımlılıkla mücadele sorunların ve ihtiyaçların doğru bir şekilde tespitiyle mümkündür" dedi.

"Aliağamızda çok büyük kronik bir sorun yok gibi; ama olmayacak diye bir şey yok"

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman da, ilçedeki bağımlılık durumunun her toplantıda masaya yatırıldığını bildirdi. "Bölgede ve İzmir'de bağımlılık sayısı arttığı gibi ülkede de bir artış söz konusu" diyen Karaman, "Diğer ilçelerde de bu konularla ilgili çalışmalar yapılıyor; ama önemli olan sonuç almak. Hiçbir çocuk bağımlı doğmaz. Bağımlılık daha sonraki koşulların getirdiği bir şeydir. O nedenle ortamdan tutunda, çevreye ve aileye kadar herkes için çok önemli bir husus bu. Aliağamızda çok büyük kronik bir sorun yok gibi; ama gelecekte de olamayacak diye bir şey yok. Özellikle bu okul önlerindeki tek dal sigara satışlarının bağımlılığı tahrik edip arttırdığını ortaya koyan araştırmalar var; yani okul, aile, çevre bu konuda çok önemli" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca; Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Müftüsü Ramazan Coşkun, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevil Şener, daire amirleri, kurum müdürleri, ve konuyla ilgili uzmanlar katılım gösterdi. - İZMİR