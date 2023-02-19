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Aliağa Belediyesi, Hatay'da dezenfeksiyon çalışması yapıyor

Yerel Haberler

Aliağa Belediyesi, Hatay'da dezenfeksiyon çalışması yapıyor

Aliağa Belediyesi, depremden etkilenen illerden birisi olan Hatay'da, oluşabilecek salgın hastalıklar ile haşere oluşumu riskine karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi, depremden etkilenen illerden birisi olan Hatay'da, oluşabilecek salgın hastalıklar ile haşere oluşumu riskine karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma sebep olan iki depremin sonrasında tüm imkanlarını seferber ederek vakit kaybetmeden ihtiyaç malzemesi, arama kurtarma ve sağlık ekiplerini afet bölgesine konuşlandıran Aliağa Belediyesi, Hatay'da dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıda Hatay'da dezenfeksiyon ve ilaçlama konusunda Gölcük Belediyesine tam yetki verilmiş ve çalışmalar başlamıştı. Aliağa Belediyesi ekipleri de AFAD tarafından Gölcük Belediyesi koordinesinde olan bölgede çalışmalara katılıyor. Ekipler, çadır kentlerde vatandaşların sağlığını korumak için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı dezenfeksiyon işlemlerini kesintisiz sürdürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aliağa Belediyesi Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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