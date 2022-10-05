Ali Yılmaz Diker 'Üreticinin ürününü izinsiz ve gerekçesiz toplanan her bir tanesi zeytin hırsızlık suçu içermektedir'

Balıkesir'in Edremit Ziraat Odası Başkan Ali Yılmaz Diker zeytin hasat dönemiyle birlikte yaşanan zeytin hırsızlıklarına dikkat çekerek "Üreticinin ürününü izinsiz ve gerekçesiz toplanan her bir tanesi zeytin hırsızlık suçu içermektedir.

Balıkesir'in Edremit Ziraat Odası Başkan Ali Yılmaz Diker zeytin hasat dönemiyle birlikte yaşanan zeytin hırsızlıklarına dikkat çekerek "Üreticinin ürününü izinsiz ve gerekçesiz toplanan her bir tanesi zeytin hırsızlık suçu içermektedir." Dedi.

Zeytin hırsızlıklarının son günlerde had safhaya çıktığını vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Diker "İlçemizin temel tarımsal geçim kaynağı zeytin hasadına günler kala, zeytinlik alanlarında ürün hırsızlıkları ve hayvan otlatmaları sıkça görülmekte olup, maalesef son günlerde de had safhaya ulaşmıştır." dedi.

Zeytin hırsızlığına karşı valiliğin gerekli tedbirleri aldığını ifadene eden Diker "Üstelik bu konuda Balıkesir Valiliğince çıkarılan genelge hükümlerine göre alınan tedbirler dahilinde zeytinlik alanlarında işi olmayanların ve bulunması gerekenlerinde kontrollerde Çiftçilik Belgesini yanında bulundurması gerektiği bildirilerde ifade edilmiştir. Yine Edremit Kaymakamlığının almış olduğu kararlar neticesinde her ne ad altında olursa olsun sahibinden izinsiz toplanan ürünler hakkında toplayanlara yasal işlemler yapılacağı da ayrıca duyurulmuştur." dedi.

Zeytin ağaçlarının sahipsiz olmadığının altını çizen Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker "Unutulmamalıdır ki; Hiçbir zeytin ağacı sahipsiz değildir ve hiç kimsenin de başkasına ait zeytinliklere izinsiz girerek başak, göz hakkı gibi sudan sebeplerle bu ağaçlardan zeytin ürünü toplamaya hakkı yoktur." dedi.

İzinsiz alınan her bir zeytin tanesi için hırsızlık suçu işlendiğini ve bunun dinimizce de haram olduğuna değinen Diker "Üreticinin ürününü izinsiz ve gerekçesiz toplanan her bir tanesi zeytin hırsızlık suçu içermektedir. Bu kanunlarımızca suç olduğu gibi dinimizce de haramdır. Onun için alınan karar ve tedbirler dahilinde sahada yakalananlar hakkında yasal işlemler başlatılacak olup, sonrasında zor durumda kalmamak için zeytinlik sahalarından hasat süresi ilgili şahısların haricinde uzak durulmalıdır." dedi. - BALIKESİR