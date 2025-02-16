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Ali Sulu: Yüzyıllık Halı ve Kilimlerin Saklayıcısı

Ali Sulu: Yüzyıllık Halı ve Kilimlerin Saklayıcısı
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Gaziantep'te bakırcılık yapan Ali Sulu, köylerden topladığı 50-150 yıllık yün halı ve kilimleri iş yerinde sergileyerek bu kültürü yaşatıyor. Halıların motiflerini ve anlamlarını öğrenen Sulu, bu alanla ilgili 20 yıldır faaliyet gösteriyor.

Gaziantep'te yaşayan Ali Sulu, bakırcılık yaptığı dönemde köylerden topladığı rengarenk yün halı ve kilimleri iş yerinde muhafaza ederek bu kültürün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Köylerden halı, kilim ve el dokuması ile üretilen ürünleri toplamaya başlayan Sulu'nun bu merakı zaman içerisinde koleksiyona döndü.

Gaziantep'te yaşayan ve asıl mesleği bakırcılık-kalaycılık olan 68 yaşındaki Ali Sulu, bakır eşyaları kalaylamak için gittiği köylerde tarihi yüzyıllar öncesine dayanan halı ve kilimler dokunurken kadınların verdiği emekten etkilendi. Yün halı ve kilimlerin üzerindeki motiflerin anlamlarının da dikkatini çekmesi üzerine köylerden halı, kilim ve el dokuması ile üretilen ürünleri toplamaya başlayan Sulu'nun bu merakı zaman içerisinde koleksiyona döndü.

50-100-150 yıllık halı ve kilimleri iş yerinde sergiliyor

Halı ve kilimlere küçük yaştan itibaren tutkuyla bağlanan Sulu, özellikle çeyizlik el dokuması eski halı ve kilimleri iş yerinde toplamaya başladı. Köylülerden satın aldığı 50-100-150 yıllık halı ve kilimleri iş yerinde sergileyen Sulu, halı ve kilimlerin genellikle yabancı turistlerden ilgi gördüğünü söyledi. Halı ve kilimlerin üzerindeki motiflerin ne anlama geldiğini anlayabildiğini belirten Sulu, halı ve kilimlerin deseninden ve renginden hangi yörenin ürünü olduğunu da çok iyi bildiğini ifade etti.

"Köylere gidip bakırları kilimlerle değiştirirken bende halı merakı başladı"

Asıl mesleğinin bakırcılık ve kalaycılık olduğunu belirten Sulu, "Köylere gidip bakır satarken bakırları kilimlerle değiştirirdik. Ondan sonra bende bir merak başladı. Aynı zamanda edebiyata da ilgim vardı. Edebiyata da ilgim olunca kilimlerle de edebiyat iç iç içedir. En iyi antika nasıl olur diye çok merak ettim. 20-30 yıl önce bir muhabir halıcıya girdi, halıcı röportaj yapıyordu. 'En iyi halı nasıl belli olur?' diye sordu. Halıcı da, 'en iyi halı anlatan dildir. Dilin sınırı dünyanın sınırından geniştir. En iyi antika dildir' dedi. Her halının da kendine göre bir öyküsü var" ifadelerini kullandı.

"20 yıldır bu işi yapıyorum"

Dokuma yün halılara ve kilimlere merakının çocuk yaşta başladığını anlatan Sulu, "Bizim bu yörelerde 'Karagöz kilimi' var. Fakat en iyi dokumalar Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı ve bölgelerde vardır. Bu yörede dişiliği ve doğurganlığı ya da kilimi dokuyan genç kızın 'elim belimde, keyfim yerimde, her şeyim hazır, evliliğe hazırım' anlamlarını taşıyan 'eli belinde' motifi var. Kendimize göre biz de bu işin içinde halı ve kilimlerin üzerindeki motiflerin ne anlama geldiğini öğrendik. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce bir merak vardı. Fakat artık halı ve kilimlerin üzerindeki motiflerin ne anlama geldiğini anlayabiliyorum. Deseninden ve renginden hangi yörenin ürünü olduğunu çok iyi biliyorum. İmalat kilimlerde var ama biz imalat satmıyoruz. İmalat halıların ipleri fabrikasyondur. Fakat eski halı ve kilimleri kadınlar dizine koyar çorap ipi sarar gibi sarardı. Bizim burada birkaç tane iyi ürünlerimiz var. Hatta birkaç tanesini film çekimleri için verdim" dedi.

"120-130 yıllık halılar ve kilimlerin yanı sıra 60-70 yıllık halı ve kilimler de dükkanımda var"

Kilimlerde kullanılan motiflerin de asırlık geçmişe sahip olduğunu belirten Sulu, "Bazı halı ve kilimlerin dokunması bir yıl sürerdi. Bundan dolayı ben işi daha çok sevdim. 120-130 yıllık halılar ve kilimlerin yanı sıra 60-70 yıllık halı ve kilimler de dükkanımda var. Halı ve kilimlerin sandık eskisi olanları da var. Dokunalı 120-130 yıl olmuş, kızının çeyizine koymuş ve kızı kullanmamış kendi çocuğunun çeyizine koymuş. Bu şekilde kullanılmamış kilimlerin yanı sıra kullanılmış kilimlerde var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıXYZ:

İçimi rahatlatan guzel bir haber... olmasi gerektigi gibi.

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