Ali Hızar, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hızar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin ülkenin geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu vurgulayan Hızar, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza ışık tutan, toplumumuzu bir arada tutan görünmez kahramanlardır" dedi.

Hızar, emek veren tüm öğretmenlere teşekkür ederek ebediyete irtihal eden öğretmenleri de rahmetle andı. - KAYSERİ