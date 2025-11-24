Haberler

Ali Hızar, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Güncelleme:
AKİB Başkanı Ali Hızar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve öğretmenlerin ülkenin geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu vurguladı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hızar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin ülkenin geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu vurgulayan Hızar, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza ışık tutan, toplumumuzu bir arada tutan görünmez kahramanlardır" dedi.

Hızar, emek veren tüm öğretmenlere teşekkür ederek ebediyete irtihal eden öğretmenleri de rahmetle andı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
