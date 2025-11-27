Ali Hızar, AKİB Olağanüstü Genel Kurulu'na Tek Aday Olarak Katılıyor

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar'ın tek aday olarak katılacağı olağanüstü genel kurul yapılacak.

Avrupa'daki Türk iş dünyasını ve 400 bin Kayseriliyi temsil eden en geniş diaspora örgütlerinden biri olan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), kurumsal yapısını yeniden tanımlamak amacıyla olağanüstü genel kurul kararı aldı. Bu kararın alınması, AKİB'in önümüzdeki döneme, güçlü bir yapı ile girme isteğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Kurucu Genel Başkan Ali Hızar'ın tek aday olarak genel kurula gitmesi, teşkilat içindeki güç dengelerinin, tam olarak konsolide olduğuna işaret ediyor. Bu durum aynı zamanda üyelerin, mevcut liderlik modelinin devamından yana güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. Başkan Hızar'ın yeniden adaylığının, 'istikrar + elini taşın altına koyacak tam kadro oluşumu' yönünde ikili hedefin işareti olduğu belirtiliyor. Kulislerde, yeni dönemde AKİB yönetiminde, sürpriz ve güçlü 4-5 ismin yer alacağı konuşuluyor. Ayrıca Kayseri'nin önde gelen ve Avrupa ile ticari ilişkileri güçlü olan 2-3 iş insanının da ana yönetimde yer alması bekleniyor. Yönetime alınacak isimlerin; hem Avrupa'daki Türk işveren camiasında, hem de Kayseri merkezli ekonomide etkili aktörler arasından seçilmesi bekleniyor.

Olağanüstü genel kurulun, AKİB'i hem kurumsal hem de operasyonel olarak yeni bir evreye taşıması bekleniyor. Hızar'ın ekibine dahil edeceği yeni isimlerle birlikte Avrupa çapında marka değerinin yükselmesi, kurum içi koordinasyonun güçlenmesi, Kayseri ve Avrupa diasporasının ekonomik entegrasyonunun artması öngörülüyor. - KAYSERİ