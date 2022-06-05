Ali Erbaş: "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek veriyoruz" - Haberler

Bir dizi ziyaret sebebiyle 2 gündür Kocaeli'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek verdiklerini söyledi.

Erbaş, Gölken Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı. Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz. Cenabı Haktan niyazımız; emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah" dedi.

Bir dizi ziyaret sebebiyle 2 gündür Kocaeli'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölkent Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı. Kocaeli İl Müftülüğü, İzmit İlçe Müftülüğü ve Gölkent Cami Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği tarafından 2015 yılında temeli atılan Gölkent Camii ve Kur'an Kursu'nun resmi açılış töreni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımı ile gerçekleşti. 2019 yılından beri hizmet veren yatılı Kur'an kursunda pandemi nedeni ile açılış yapılamamıştı. Mevcutta 180 öğrencinin eğitim gördüğü Kur'an kursu 5 dönümlük bir alan üzerine kuruldu. 10 bin 353 metrekare kapalı alan sahip olan merkezin 250 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Diyanet Başkanı Ali Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, "Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz. Cenabıhaktan niyazımız; emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah" dedi.

"Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim"

Ali Erbaş, "Ülkemiz genelinde, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak müftülüklerimiz olarak en fazla üzerinde durduğumuz konu; Kur'an-ı Kerim'i daha fazla zihinlere, gönüllere nasıl ulaştırabiliriz? Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Bir müjde de vereyim; 5 ciltlik yeni bir kitap çalışması yaptık. Adına da 'Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsiri' dedik. Birkaç ay önce tamamladık, bastırdık. Şu anda okuyucularımız bu kitaba Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ulaşabilirler" dedi.

"Fatih ruhlu nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz"

Fatih Sultan Mehmet gibi nesiller yetiştirmek istediklerini söyleyen Erbaş, "Neslimiz için çalışmalıyız. 'Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' diyor ya Arif Nihat Asya. Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz. Cenabıhaktan niyazımız; emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah. Biliyoruz ki Kur'an yaşandığı sürece bu millet ayakta kalacak. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin 'Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku.' şeklinde inmiş olması; gözümüzü Kur'an'ı bol bol okumaya, onu düşünmeye, anlamaya çevirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'i hem öğreneceğiz hem ezberleyeceğiz, sonra düşüneceğiz ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz" diye konuştu.

"Kur'an kursu sayımız 40 binlerde"

Erbaş konuşmasının devamında ise, "Türkiye genelinde yatılı Kur'an kurslarımızın sayısı 2 binlere ulaştı, elhamdülillah. Diğer Kur'an kurslarımız, yani gündüzlü Kur'an kurslarımızla sayı 40 binlerde hamdolsun. Bunun için mücadele ediyoruz. Ortaokulu bitirmeden, yani 14-15 yaşını bitirmeden de bu yatılı Kur'an kurslarına kayıt yapamıyorduk. Bu engeller kalktı. Şükretmemiz lazım. Şükrümüzü çalışmakla göstereceğiz. Daha fazla yapmakla daha fazla sahip çıkmakla bu fırsatları iyi değerlendirmezsek 'Nankörlük ederseniz, azabım şiddetli olur' uyarısıyla karşı karşıya kalırız. Allah, bu fırsatları, imkanları elimizden alır. Bu imkanları fırsata, hayra dönüştürelim. Daha fazla sahip çıkalım. Gevşemeyelim. Uyanık olalım, elimizdeki imkanları iyi değerlendirelim" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel