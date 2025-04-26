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Ali Ekber Çiçek, Vefatının 19. Yılında Anıldı

Ali Ekber Çiçek, Vefatının 19. Yılında Anıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen bir anma programında, Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, vefatının 19. yılında sevenleri ve ailesi tarafından anıldı. Kızı Ebru Çiçek, babasının hatıralarının hala taptaze olduğunu ve acının derinleştiğini ifade etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen programla Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Ali Ekber Çiçek vefatının 19. yılında anıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Ali Ekber Çiçek'in kızı Ebru Çiçek, "On dokuzuncu yıl, on dokuzuncu gün gibi bana. Hala acım taptaze ama iyi ki dostlarıyla birlikteyiz. Babamın hep söylediği gibi, ektiğimizi biçiyoruz. Burada gerçek sevgiyi, gerçek dostlukları görüyoruz. Sevenleri, dostları her an buradalar. Sadece anma zamanlarında değil. Geldiğimde görüyorum ki, babamı aile gibi saymışlar, yürekten sevmişler. Babam da kimseyi ayırmadan, insanı insan olduğu için severdi. Ağacı, çiçeği, canlıyı severdi" dedi.

Çiçek, 19 yıldır basının acısının içinde derinleştiğini ifade ederek, "Bütün sevdikleri burada. Ben tek çocuğum belki ama burada o kadar çok kardeşim, ablam, dayım, teyzem var ki. Hepsini çok seviyorum. Acımızı birlikte paylaşıyoruz. Ne diyebilirim ki? Zor, çok zor. 19. yıl olmasına rağmen acı gittikçe derinleşiyor, tarifi imkansız hale geliyor" dedi.

Programda sanatçının kabrine karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Ali Ekber Çiçek'in sevenleri, yanlarında getirdikleri sazlarla usta sanatçının türkülerini seslendirerek duygusal anlar yaşattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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