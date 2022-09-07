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Ali Dağı 360 şimdi daha konforlu

Yerel Haberler

Ali Dağı 360 şimdi daha konforlu

Şehrin gözde yürüyüş ve aktivite alanlarından Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu, Talas Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle doğaseverler için daha konforlu hale getirildi.

Şehrin gözde yürüyüş ve aktivite alanlarından Ali Dağı 360 Yürüyüş Yolu, Talas Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle doğaseverler için daha konforlu hale getirildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın en önemli projelerinden birisi olan Ali Dağı Rehabilitasyon Merkezi projesinin bir parçası olan 360 Yürüyüş Yolu, yapılan son çalışmalarla baştan aşağı elden geçirildi, yeni eklemelerle daha konforlu hale getirildi. Çalışmalar çerçevesinde yürüyüş parkuru yenilenirken oturma ünitelerinden tuvalet ve lavabolara, fotoğraf çekim noktalarından bakı teraslarına kadar birçok yeni imkan oluşturuldu. Bunlara ek olarak kampçılar için özel olarak bir de çadır kamp alanı yapıldı. Ayrıca daha yeşil bir ortamda yürüyüş imkanı sağlamak amacıyla binlerce ağaç dikildi.

NELER YAPILDI?

Yapılan düzenlemelerde parkur üzerine 2 adet lavabo ve tuvaletin yanı sıra 2 adet fotoğraf çektirme noktası, vatandaşların Erciyes ve şehir manzarasını izleyerek dinlenmeleri için 4 adet bakı terası ile çeşitli aralıklarla dinlenme noktaları ve yol aydınlatmaları yapıldı. Alanda kampseverler için bir de çadır kamp alanı oluşturuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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