Ali Babat'ın acı günü

Gazeteci-Basın Danışmanı Ali Babat'ın kardeşi Abdullah Babat hayatını kaybetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğünden emekli olan Abdullah Babat, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 54 yaşında vefat etti. İki çocuk babası olan Abdullah Babat'ın cenazesi 3 Eylül Pazar günü Bahattin Nakıboğlu Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip asri mezarlıkta toprağa verilecek.

Gazeteci-Basın Danışmanı Ali Babat'ın kardeşi Abdullah Babat'ın taziyesi Şehitkamil İlçesi Göztepe Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan taziye evinde kabul edilecek. - GAZİANTEP