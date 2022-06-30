Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Kontroller için gittiği bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır. Ağaoğlu'nun sağlık durumu gayet iyi" denildi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan iş adamı Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Ağaoğlu'na, Ataşehir'de rutin kontroller için gittiği bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır. Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel