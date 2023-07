Algün İnşaat iş ortakları ile buluştu

Cihat Algün, " Düzce'de kabuğumuza sığmayan firma olduk"

"Algün Beylerbeyi projemiz 81 bin metrekare alan üzerinde hayat bulacak"

"Gelecek vaat eden yatırım yapmaya değer fırsatları içinde barındıran büyük bir şehir olma yolunda Düzce ilerliyor"

DÜZCE - Düzce'nin köklü inşaat şirketi Algün, iş ortakları ile buluşma etkinliği gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı organizasyonda açıklamalarda bulunan Cihat Algün, Düzce'de kabuğa sığamadıklarını ve İstanbul'da Algün Beylerbeyi ve Algün Ataşehir projeleri ile İstanbul'a açıldıklarını dile getirdi.

Modern yaşamın mimarı Algün İnşaat, Düzce'de iş ortakları ile buluşma etkinliği gerçekleştirildi. 25 yıllık tecrübesini Düzce'de gerçekleştirdiği onca yapı ile taçlandıran Algün İnşaat, Düzce'den İstanbul'a açılarak 2 büyük projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Algün Ataşehir ve Algün Beylerbeyi projeleri ile İstanbul'da binlerce aileyi ev sahibi yapmayı planlayan Algün İnşaat, iş ortakları ile Düzce'de yemekte bir araya geldi. Yapılacak yeni çalışmalar hakkında iş ortaklarına bilgilendirmelerde bulunan Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, Düzce'de binlerce aileyi ev sahibi yaptıklarını, modern bir yaşam için ellerinden gelen herşeyi en iyi şekilde yaptıklarını belirtti.

"Düzce'nin yerel bir firmasıyız"

Düzce'de 500 çalışanı ve 100'lerce taşeronları ile 2-3 bin ailenin ekmek kazandığı bir organizasyon olduklarını belirten Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, "Biz 500 çalışanı olan 100'lerce taşeronu olan bunu da sayıya vurduğunuz zaman 2-3 bin ailenin ekmeğini kazandığı bir aileyiz. Ciddi bir organizasyonuz. Bir araya gelelim istedik. Hele hele memleketin böyle zor zamanında iş yapan insanlar olarak ekip ruhu içerisinde bir arada olalım istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Burada malum Düzce'nin yerel bir firmasıyız. Uzun yıllardır bu işleri yapıyoruz. 20 yıldır sektörün içerisindeyiz. Yaklaşık 4 bin aileyi ev sahibi yapmış bir aileyiz. Yeni projelerimiz ile 2-3 bin aileyi daha dahil etmiş olacağız. Yaptığımız projeler ile Düzce'nin hep modern bir kent olarak katkı sunacak projeler sunmaya çalıştık. Yaptığımız işlere bugüne kadar dikkat ettik. Daha kaliteli daha güzel nasıl yapabilirizi düşündük. Son zamanlarda yaptığımız projeler ile adından söz ettiren marka değeri yüksek projeler oldu" şeklinde konuştu.

"Düzce'de kabuğumuza sığmayan bir firma olduk"

Düzce'de ki başarılı projelerin ardından İstanbul'a açılan ve kabuklarına sığmadıklarını belirten Algün, " Ama bir noktaya kadar Düzce'de bir noktaya kadar. Düzce'de kabuğumuza sığmayan bir firma olduk. Yeni dönemde de İstanbul'da ilk etapta Algün Ataşehir ve Algün Beylerbeyi projelerimiz ile 2 noktada proje geliştiriyoruz. Beylerbeyinde ki projemiz 81 bin metrekare bir alan üzerinde hayat bulacak. Yaklaşık bin 250 konuttan oluşan İstanbul'da adından söz ettirecek bir proje ile giriyoruz. Diğer projemiz de Ataşehir'de rezidans tarzında olacak bir proje. 2 bloktan oluşuyor. 250 rezidanstan oluşan proje. Merkez bir ofis yapacağız Ataşehir'de. Dolayısı ile her iki projemiz ile İstanbul'da iddialı bir giriş yapmış olacağız. Devamını da getirmiş olacağız. Düzce bizim memleketimiz. Ekmek yediğimiz, emek verdiğimiz bir yer. Düzce'yi boş bırakmak tabi ki mümkün değil. Bir taraftan burada bir taraftan İstanbul'da rezerv proje alanlarımızda işbirliklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnşaat maliyetleri yüzde 1000'e kadar arttı"

Gerçekleştirdikleri projelerde neyi taahhüt ettilerse yaptıklarını belirten Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, " İmzasını attığımız proje gerçekten sonuna kadar neyi gösterdiysek neyi taahhüt ettiysek onu yapmaya çalışıyoruz. Ancak malum Düzce'de hele hele şu son dönemde piyasada ki gerginlikler ile birlikte alım gücü maalesef düştü. Maliyetler çok arttı. İnşaat maliyetleri yüzde 300-500 hatta bazı kalemlerde yüzde 1000 artanlar oldu. Bu maliyetleri ortaya koyduğunuzda en azından karşılığını almak istiyorsunuz. Maalesef Düzcemizde onu almak çok mümkün olmuyor. Bu anlamda alternatif olarak İstanbul'u düşündük" dedi.

"Düzce'de yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Düzce'nin her geçen gün gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu gelecek vaat eden yatırım yapılmaya değer fırsatlar içinde geliştiğini belirten Algün, "Düzce'nin de konumu itibari ile İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında olması sebebi ile olağanüstü tabiat güzelliğine sahip olması, doğal güzelliklere sahip olması, Konuralp'te Düzce Belediyesi'nin katkılarının ortaya çıkması, bölgemizde olmayan eserlerin çıkarılması, Düzce Üniversitesi'nin her gün büyümesi, sanayimiz başlı başına büyüyor. Düzce her gün gelişen her gün büyüyen bir şehir. 3-5 yıl içerisinde belki Büyük şehir statüsüne gelebilecek belki de büyükşehir olmayı konuşabilecek bir şehir olacak Düzce. Gelecek vaat eden yatırım yapmaya değer fırsatları içinde barındıran büyük bir şehir olma yolunda Düzce ilerliyor. Bizim de Düzce'de bu kadar eser kazandırmış bir firma olarak bu kadar yatırım yapmış bir firma olarak Düzce'yi bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Diğer taraftan da büyükşehirlerde projelerimizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.