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Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi

Yerel Haberler

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi AFAD hasar tespit çalışması başlattı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekataş köyünde dün gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi

Afad hasar tespit çalışması başlattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekataş köyünde dün gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sandıklı ilçesi, Bektaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Toprak isimli vatandaşın evinden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın hemen bitişiğindeki iki eve daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. 3 evin alev alev yandığı olayda Sandıklı ve Kızılören Belediyeleri itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sonrası yangını söndürebildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın detayları gün ağarınca ortaya çıktı. 3 evin kullanılmaz hale geldiği görüldü. Öte yandan AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Evleri kullanılmaz hala gelen mülk sahiplerinin ise bölgede beklediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Yerel

Karahisar İtfaiye AFAD Yerel Haberler

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