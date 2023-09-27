Alevlere teslim olan otobüs küle döndü

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde şehiriçi yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs küle döndü.

Yangın Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Bozdoğan-Nazilli seferini yapan S.B. idaresindeki şehiriçi yolcu otobüsünde, seferini tamamlayıp yolcularını indirdikten sonra park yerine hareket halinde iken yangın çıktı. Otobüs şoförü aracını kenara çekip itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri otobüsü saran alevlere müdahale etti. Ekipler alevleri söndürürken, otobüs küle dönerek kullanılmaz hale geldi. Otobüsteki yangının sigorta panosundan çıktığı tahmin ediliyor. Ayrıca yangın esnasında bazı araç sürücülerinin yanan otobüsün yanından geçmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.