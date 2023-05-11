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Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Yerel Haberler

Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev kullanılamaz hale geldi Sivas'ta yazlık olarak kullanılan tek katlı müstakil evin odunluğunda çıkan yangın evin çatısına sıçradı, ev kullanılmaz hale geldi.

Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev kullanılamaz hale geldi

SİVAS - Sivas'ta yazlık olarak kullanılan tek katlı müstakil evin odunluğunda çıkan yangın evin çatısına sıçradı, ev kullanılmaz hale geldi.

Sivas'ta Çayboyu mahallesinde küme evlerde bulunan F.Y isimli vatandaşa ait müstakil bir evin odunluğunda gece saatlerinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Ev sahiplerinin evde bulunmayışı muhtemel bir faciayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatmanur Akkişi - Yerel

İtfaiye Sivas Yerel Haberler

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