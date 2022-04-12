Son dakika haber: Alev alev yanan ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Murat Hazer - Yerel
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Son dakika haberi: Alev alev yanan ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin ikinci katınca çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alev alev yanan ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin ikinci katınca çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev alev yanan evde ikinci kat ve çatı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Soğuksu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.C.'ye ait iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken evin ikinci katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.