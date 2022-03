Albayrak Medya "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" ödülünün sahibi oldu

Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Albayrak Medya, uluslararası bir kuruluş olan Great Place To Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ' Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırması sonucunda çalışanlarının oylarıyla listede yer aldı.

Albayrak Medya geçtiğimiz Şubat ayında Uluslararası Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü program çerçevesinde "güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu" başlıkları üzerinden, çalışanlarının verdiği yüksek oylarla "Harika İş Yeri" kriterlerini sağlamış, ve Great Place to Work Sertifikası'nı almaya hak kazanmıştı. Yine Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda kurum, çalışanlarının değerlendirmeleriyle Albayrak Medya Grubu altındaki yayınlarla birlikte Türkiye'de ilk defa "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine girdi.

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde yer almaktan oldukça mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Başarılarımızı tescilleyen tüm ödüllerin birbirinden değerli olduğuna inanıyoruz. Ancak emektar çalışanlarımızın değerlendirmelerinin sonucunda aldığımız 'harika işyeri' unvanı ve bu unvanının uzantısı olarak yer aldığımız 'En İyi İşverenler' listesi bizim için ödüllerin en kıymetlilerinden. İyi işveren olmanın altında, insan odaklı iş yapma kültürünün sonucu yatıyor. Biz Albayrak Grubu olarak tecrübe aktarımına inanıyoruz, mesleki ve kariyer gelişimimiz her zaman ajandamızın üst sırasında yer alıyor. Harika bir iş yeri olma yolculuğumuzda attığımız her adımın "Great Place To Work" unvanıyla çalışma arkadaşlarımız tarafından tescillenmesi, bizim için de önemli bir motivasyon ve gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Bolat, ayrıca sözlerini şu şekilde sonlandırdı, "Bu başarının arkasında Albayrak Medya çatısı altında çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz güvene ve samimiyete dayalı iletişimin etkisi olduğuna inanıyoruz. Harika bir işyeri olma yolculuğumuzda, çalışanlarımızın mutluluğuna yatırım yapmaya, Albayraklılara başarının, mutluluğun ve gelişimin daha fazlasını sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel