Albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti, apoletlerini eşi ile vali taktı Yerel Haberler Albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden Sivas İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu'nun apoletlerini eşi Fatma Tataroğlu ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek taktı. Albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden Sivas İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu'nun apoletlerini eşi Fatma Tataroğlu ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek taktı. Sivas İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, tuğgeneralliğe terfisinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevine atındı. Tataroğlu, eşi Fatma Tataroğlu ile birlikte Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ederek veda etti. Ziyaret sırasında Tataroğlu'nun tuğgenerallik apoletlerini eşi ile Vali Şimşek taktı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muhammet Sevinç atandı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Yerel Yılmaz Şimşek Jandarma Sivas Yerel Haberler

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