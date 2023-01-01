Alaşehirli çift ikinci baharını yaşadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yılın son nikahı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından biri 74 diğeri 67 yaşındaki çift için kıyıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yılın son nikahı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından biri 74 diğeri 67 yaşındaki çift için kıyıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yılın son nikahı ikinci baharlarını yaşayan Hamza Bircan (74) ve Yüksel Ölmez (67) çiftçi için kıyıldı. İkinci baharlarını yaşamak için soluğu nikah masasında alan çiftin nikahını da Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıydı. Belediye Kültür ve Nikah Salonu'nda yapılan nikah törenine Alaşehir belediye başkan yardımcıları Halil Koç, Muammer İbişoğlu ve Erol Kacar ile davetliler de katılarak çifti yalnız bırakmadı. İkinci baharlarını yaşayan çiftin nikahını kıyan Başkan Öküzcüoğlu, yeni evli çifte hayatı paylaşmalarını ve birbirlerine destek saygılı ve sevgi ile yaklaşmalarını isteyerek evlilik cüzdanını çiftin ikisine birlikte teslim etti.

2022 yılında 687 çiftin nikahını kıydıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu yılın son nikahını gerçekleştirdik. İkinize yaşam boyu mutluluklar diliyorum. Allah sizleri ayırmasın. Gençlere yaptığımız tavsiyeleri şimdi olgun insanlara yapıyorum. Birbirinizin sahibi olmak yerine, birbirinize yoldaş olun. Evde birbirinize nefes olun. Birbirinize yaşam alanları tanıyın. Sorunlarınızı konuşarak çözün. Birlikte yaşamanın temel unsurları sevgi, saygı, hoşgörü. Mutlu olmanın en kolay yolu eşinizi mutlu edebilmekten geçiyor. Siz eşinizi mutlu ettiğiniz sürece, oda size sevgisini verecektir. Ben size Alaşehir Belediye başkanı olarak, ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - MANİSA