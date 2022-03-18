Alaşehir'de Çanakkale Zaferine coşkulu kutlama - Haberler

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Alaşehir'de Çanakkale Zaferine coşkulu kutlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Alaşehir'de Çanakkale Zaferine coşkulu kutlama

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 107. yıl dönümü Alaşehir'de coşkuyla kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 107. yıl dönümü Alaşehir'de coşkuyla kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Ardından Alaşehir İlçe Müftülüğü ve Ulaştırma Eğitim Alay Komutanlığının organizesinde Şehitlikte tören düzenlendi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve protokol üyeleri tarafından şehitlikte bulunan şehit kabirlerine karanfil bırakılarak, dualar edildi.

Törene Kaymakam Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Ulş. Albay Mevlüt Ece, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Nadir Bilbay, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tören Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Programda öğrencilerin hazırladığı koro ve piyes beğeniyle izlendi. - MANİSA

Alaşehir'de Çanakkale Zaferine coşkulu kutlama

Alaşehir'de Çanakkale Zaferine coşkulu kutlama

Alaşehir'de Çanakkale Zaferine coşkulu kutlama

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Hisarcık, Alaşehir, 18 mart, Yerel, Haberler

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