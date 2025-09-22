Haberler

Alaplı'da Boş Fındıkçılar Yeni Bir Kazanç Kapısı Oluşturuyor

Alaplı'da Boş Fındıkçılar Yeni Bir Kazanç Kapısı Oluşturuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık sezonunda boş fındık toplayıcıları, köy köy dolaşarak yerel üreticilerden boş fındık satın alıyor ve ekonomiye kazandırıyor. Bu yeni meslek, hem üreticilere hem de toplayıcılara fayda sağlıyor.

Alaplı'da fındık sezonu sadece üreticiyi değil, boş fındık toplayıcılarını da hareketlendirdi. Çuvalla boş fındık satın alanlar, köy köy gezerek yeni bir kazanç kapısı açıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık sezonu sürerken ilginç bir meslek de öne çıkıyor. "Boş fındıkçılar" olarak bilinen toplayıcılar, mevsimlik işçileriyle birlikte köy köy dolaşıyor. Patoz makinesinden çıkan boş fındıkları çuvalla satın alıyor. Çuvalı ise 100 TL'den alıcı buluyor.

Toplayıcılardan İbrahim Meşe, her yıl sezonla birlikte Alaplı'ya geldiklerini belirterek şunları anlattı: "Köy köy gezip üreticilerden boş fındıkları alıyoruz. Sonra bunları yeniden patoz makinesine veriyoruz. İçinden sağlam fındıkları ayıklıyoruz, kabuk olanları da geri dönüşüme gönderiyoruz."

Hem üretici elinde kalan boş fındıklardan kurtuluyor hem de bu iş sayesinde atık zannedilen kabuklar ekonomiye kazandırılıyor. Alaplı'nın köylerinde artık sadece fındık değil, "boş fındık" da değer görüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

İntihar söylentileriyle gündeme gelen Özkan, gerçeği açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekti, dakikalarca dayak yedi

16 yaşındaki kızı gizlice çekti, meydandakiler kendini tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.