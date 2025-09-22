Alaplı'da Boş Fındıkçılar Yeni Bir Kazanç Kapısı Oluşturuyor

Alaplı'da fındık sezonu sadece üreticiyi değil, boş fındık toplayıcılarını da hareketlendirdi. Çuvalla boş fındık satın alanlar, köy köy gezerek yeni bir kazanç kapısı açıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık sezonu sürerken ilginç bir meslek de öne çıkıyor. "Boş fındıkçılar" olarak bilinen toplayıcılar, mevsimlik işçileriyle birlikte köy köy dolaşıyor. Patoz makinesinden çıkan boş fındıkları çuvalla satın alıyor. Çuvalı ise 100 TL'den alıcı buluyor.

Toplayıcılardan İbrahim Meşe, her yıl sezonla birlikte Alaplı'ya geldiklerini belirterek şunları anlattı: "Köy köy gezip üreticilerden boş fındıkları alıyoruz. Sonra bunları yeniden patoz makinesine veriyoruz. İçinden sağlam fındıkları ayıklıyoruz, kabuk olanları da geri dönüşüme gönderiyoruz."

Hem üretici elinde kalan boş fındıklardan kurtuluyor hem de bu iş sayesinde atık zannedilen kabuklar ekonomiye kazandırılıyor. Alaplı'nın köylerinde artık sadece fındık değil, "boş fındık" da değer görüyor. - ZONGULDAK